شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: عقوبة الخصم 9 نقاط تنتظر الزمالك حال عدم لعب القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة إنه سيتم خصم 3 نقاط من الزمالك حال عدم لعب مباراة القمة المقرر لها غدا الإثنين ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى المصرى.

قال الجناينيى في تصريحات تلفزيونية: "سيتم خصم 3 نقاط من الزمالك لو ملعبوش بكرة و6 نقاط في نهاية الموسم".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.