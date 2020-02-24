شكرا لقرائتكم المتحدث الرسمى للنادى الأهلى: عقوبات الجبلاية باطلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة اتخذ القرارات بعد اجتماع مطول والذي عقد اليوم.

وقال فؤاد فى تصريحات تلفزيونية: "لم نتلقي اللائحة الجديدة الخاصة بلجنة الانضباط من جانب اتحاد الكرة لذلك العقوبات باطلة".

وأضاف: "قناة أبو ظبي لم تقدم أي مادة من مباراة السوبر إلى اتحاد الكرة٬ ومسؤولي الجبلاية تخلوا عن الحيادية خلال اللقاء،وقررنا تصعيد للجهات الدولية".

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وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.