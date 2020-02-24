العراق والبحرين وتونس والمغرب إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب

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ضمن منتخب البحرين التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، بعد فوزه على نظيره الجيبوتي في ختام لقاءات المجموعة الثانية .

وسجل ثنائية البحرين كل من جواد علوي وحسين عبدالعزيز في الدقيقتين 35 و40، بينما جاء هدف جيبوتي الوحيد عن طريق اللاعب صهيب إبراهيم في الدقيقة 60.

وارتفع رصيد البحرين إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز الرابع بدون رصيد .

وفي مباراة ثانية، حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاثة حتى الآن، بعد تغلبه على مدغشقر بنتيجة 2-1، اليوم .

وسجل ثنائية المغرب كل من عمر العمراني والمهدي المبارك في الدقيقتين 51 و87، فيما جاء هدف مدغشقر اللاعب أرانود في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه البحرين بـ6 نقاط ثم مدغشقر (3 نقاط) وأخيرا جيبوتي بلا رصيد.

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وحقق منتخب العراق فوزا بهدفين دون رد على حساب نظيره الموريتاني، في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وسجل هدفي العراق اللاعب رضا ميالي في الدقيقتين 21 و85 من عمر المباراة ، وبهذا الفوز رفع العراق إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب تونس المتصدر.

واعتلى منتخب تونس صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الكويت، وذلك على ملعب نادي الاتفاق.

وتقدم منتخب تونس عن طريق اللاعب فاروق الميموني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأدرك الكويت التعادل بواسطة إبراهيم مرزوق قبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق.

واحتل منتخب الكويت المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، من تعادل وحيد وخسارة في مباراتين، وبفارق نقطتين أقل من موريتانيا ثالث الترتيب.