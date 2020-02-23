شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: كان يجب تأجيل القمة.. ولقاء الترجى أهم من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري كان عليها تأجيل قمة الدوري بين الأهلى والزمالك، حفاطا على لاعبي الفريقين قبل خوض ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأوضح جعفر أن مباراة الترجي أهم كثيرا من لقاء الأهلي والتتويج الأفريقي هو هدف الزمالك حاليا.

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق فى تصريحات تليفزيونية: "حالة الاحتقان الموجودة في الوقت الحالي تصعب كثيرا من إقامة المباراة، واللجنة الخماسية تشعل النيران بشكل غريب". وواصل: "اللاعب المصري لا يستطيع اللعب كل 72 ساعة وتأسيسه ولياقته وبيئته لا تعينه على ذلك".