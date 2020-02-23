شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: كان يجب تأجيل القمة.. ولقاء الترجى أهم من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدرب الزمالك الأسبق فى تصريحات تليفزيونية: "حالة الاحتقان الموجودة في الوقت الحالي تصعب كثيرا من إقامة المباراة، واللجنة الخماسية تشعل النيران بشكل غريب". وواصل: "اللاعب المصري لا يستطيع اللعب كل 72 ساعة وتأسيسه ولياقته وبيئته لا تعينه على ذلك".
وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قام بإخطار لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كاريترون بمغادرة معسكر الفريق استعدادا لمباراة القمة المقرر لها غدًا الاثنين فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
ويأتى ذلك بعد قرار مجلس الإدارة بعدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، وغادر اللاعبون والجهاز الفنى فندق الإقامة منذ قليل بعد قرار مجلس الإدارة.
وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع الرباعى مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعى وحاتم محمد، بعد تصعيدهم للتدريب مع الفريق بمران اليوم وقال لهم إنه قد يضم أحدهم لمواجهة الأهلى ويعتمد عليه إلا إنه تراجع عن المسألة وقرر ضم فقط قائمة الفريق الأول كاملة للقمة دون الاعتماد على مجموعة الناشئين بعد التشاور مع الجهاز المعاون.
وجاء قرار التراجع عن الاعتماد على ناشئين ليقوم كارتيرون بضم جميع لاعبى الفريق الأول لمعسكر مباراة الأهلى، ومن بينهم المصابون واللاعبون الذين تعرضوا لعقوبة إيقاف من قبل لجنة الانضباط لتجهيز الجميع للاستعانة بجهودهم فى المرحلة المقبلة خاصة إن الفريق الأبيض يرتبط بمواجهة هامة أيضا يوم الجمعة القادمة، وذلك مع الترجى التونسى، فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وتوجه الزمالك فى الوقت الحالى لدخول معسكره المغلق استعدادا لقمة الدورى، وكان عدد من لاعبى الفريق الأبيض قد تعرضوا لعقوبة الإيقاف من قبل لجنة الانضباط على خلفية كأس السوبر المصرى الذى جمع الزمالك مع الأهلى فى الإمارات والذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.
كانت هذه تفاصيل خبر فاروق جعفر: كان يجب تأجيل القمة.. ولقاء الترجى أهم من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.