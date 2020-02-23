شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يحاول توجيه الشناوى أثناء تنفيذ ساسى لركلة الترجيح بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إسدال الستار على السوبر المحلى بفوز الزمالك على الأهلى بركلات الترجيح، إلا أن الأجواء ما زالت مشتعلة بين الفرقتين بسبب العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط على الأهلى والزمالك، وإيقاف بعض اللاعبين، وتغريم الفرقتين.

المباراة حسمها نادى الزمالك بركلات الترجيح، بنتيجة 4/3، بعد أن تصدى حارس الزمالك لركلتى ترجيح، وفى أحد الفيديوهات التي انتشرت على تطبيق تيك توك، أثناء ركلات الترجيح، حيث يظهر لاعب النادى الاهلى على معلول بمحاولة لفت انتباه محمد الشناوى، أثناء قيام فرجانى ساسى لاعب الزمالك، بتنفيذ ركلة الترجيح الخاصة به، ولكن فرجانى نجح في تنفيذها ووضعها فى المرمى.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التليفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن المقصود بالجهة التي نقلت مباراة سوبر الأهلي والزمالك، هي الكاميرات الخاصة بتقنية الـvar والتي سجلت المباراة بالكامل عن طريق 16 كاميرا وهو عدد كاف للحصول على العديد من المشاهد التي شهدتها المباراة و أوضحت العديد من اللقطات التي على آثارها أصدرت لجنة الإنضباط قراراتها وتم الحصول على الشريط الخاص بالمباراة عن طريق المهندس عبادة والذى يعمل باتحاد الكرة المصري ، ولم نقصد قناة أبو ظبي.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

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إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.