شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة قمة الدورى فى موعدها غدا.. وطاقم الحكام وصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل، عضو مجلس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ستقام في موعدها المحدد في السابعة والنصف غدًا الاثنين على استاد القاهرة.

أضاف فضل، في تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت"، أن طاقم الحكام الليتوانى المكلف بإدارة مباراة القمة، وصل إلى القاهرة استعدادًا لإدارة اللقاء الذى سيقام في موعده.

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع

وعن قرار الزمالك بالانسحاب من مسابقة الدورى على خلفية رفض العقوبات التي فرضت عليه بعد السوبر، أكد فضل أن اتحاد الكرة لم يتلقى أي اخطار من القلعة البيضاء يفيد بالانسحاب من المسابقة.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ما يلى على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

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إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.