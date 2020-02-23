أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 23 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 23 / 2 / 2020 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها دخول الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الأهلى فى قمة بطولة الدورى الممتاز.
كارتيرون يضم القائمة "كاملة" لمعسكر مواجهة الأهلى بالإيقافات والغيابات
قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم جميع لاعبى الفريق الأبيض لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى، فى اللقاء المقرر له غدًا، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى الممتاز.
وجاء قرار كارتيرون بضم جميع لاعبى الزمالك ومن بينهم المصابون واللاعبين الذين تعرضوا لعقوبة إيقاف من قبل لجنة الانضباط لتجهيز الجميع للاستعانة بجهودهم فى المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق الأبيض يرتبط بمواجهة مهمة أيضًا يوم الجمعة المقبل، وذلك مع الترجى التونسى، فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.
عبد الغنى يواصل الغياب عن الزمالك أمام الأهلى فى قمة الدورى
يواصل محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، الغياب عن الفريق الأبيض فى مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها غداً، الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز، وحصل عبد الغنى على راحة اليوم، الأحد، من التدريبات الجماعية، رغم تواجده فى مقر النادى نظرا لمعاناته من إصابة فى العضلة الضامة، لذا سيواصل اللاعب الغياب عن الفريق فى مواجهة الغد.
وتغيب عبد الغنى عن المشاركة مع الزمالك في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان يوم الخميس الماضى، على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى، فى المواجهة التى انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.
رئيس الزمالك يعقد جلسة مع 5 لاعبين قبل مواجهة الأهلى
عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع الخماسي حازم إمام ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها غداً، الإثنين، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى الممتاز وشهدت جلسة مرتضى منصور مع الخماسى، تهنئته للاعبين بجانب إشادته بنجاح الفريق ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي، وأكد أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وأسعدوا الجماهير كما شدد رئيس الزمالك فى الجلسة رفضه لعقوبات لجنة الانضباط التي تم توقيعها على النادى.
الزمالك يتراجع عن الدفع بـ الناشئين أمام الأهلى فى قمة الدورى
تراجع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن الدفع بمجموعة من الناشئين بجانب عدد من لاعبى الفريق الأول فى مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها غداً، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من بطولة الدورى الممتاز.
وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع الرباعى مواليد 2001 حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعى وحاتم محمد، بعد تصعيدهم للتدريب مع الفريق بمران اليوم، وقال لهم إنه قد يضم أحدهم لمواجهة الأهلى ويعتمد عليه إلا أنه تراجع عن المسألة، وقرر ضم فقط قائمة الفريق الأول كاملة للقمة دون الاعتماد على مجموعة الناشئين بعد التشاور مع الجهاز المعاون.
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