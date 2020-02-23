أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 23 / 2 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 23 / 2 / 2020 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها دخول الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الأهلى فى قمة بطولة الدورى الممتاز.

كارتيرون يضم القائمة "كاملة" لمعسكر مواجهة الأهلى بالإيقافات والغيابات

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم جميع لاعبى الفريق الأبيض لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى، فى اللقاء المقرر له غدًا، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى الممتاز.

وجاء قرار كارتيرون بضم جميع لاعبى الزمالك ومن بينهم المصابون واللاعبين الذين تعرضوا لعقوبة إيقاف من قبل لجنة الانضباط لتجهيز الجميع للاستعانة بجهودهم فى المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق الأبيض يرتبط بمواجهة مهمة أيضًا يوم الجمعة المقبل، وذلك مع الترجى التونسى، فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا.

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