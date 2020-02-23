7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 23 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 2 / 2020 فى مقدمتها، الأهلي يقرر خوض مباراة القمة والزمالك يرفض ويقرر الانسحاب من بطولة الدورى المصرى. بيان الأهلى: نرفض عقوبات لجنة الانضباط وسنلجأ للفيفا ونتحفظ على أداء الجبلاية أصدر النادى الأهلى بيانا للرد على العقوبات التى أصدرتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة، الخاصة بمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بالإمارات الأهلي يقرر خوض مباراة القمة أمام الزمالك غدا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خوض مباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز. الزمالك يعلن رسميا عدم استكمال الدوري رغم دخول معسكر الأهلي قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الزمالك عبر موقع النادي الرسمي بأنها غير شرعية. الزمالك يلغى معسكر قمة الدورى بعد قرار عدم استكمال المسابقة قام مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بإخطار لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كاريترون، بمغادرة معسكر الفريق استعدادا لمباراة القمة المقرر لها غدًا الاثنين فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري. Advertisements وصول طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك إلى القاهرة وصل منذ قليل طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير مباراة الأهلى والزمالك إلى القاهرة، لإدارة مباراة القمة فى الدورى المقرر إقامتها غداً فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري. أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدورى رد اتحاد الكرة على قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بعدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الزمالك عبر موقع النادي الرسمي بأنها غير شرعية. اتحاد الكرة: مستعدون لتقديم فيديوهات مباراة السوبر إلى الأهلي والزمالك يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق فى قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التى أعقبت مباراة السوبر المصرى، التى أقيمت يوم الخميس الماضى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى بين فريقى الأهلى والزمالك، قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصرى المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التى طبقت فى المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.

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