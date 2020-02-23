شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف أسطوانة الفيديو المستند عليها فى عقوبات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسئولو اتحاد الكرة المستند الذى تم الاعتماد عليه فى اتخاذ لجنة الانضباط والأخلاق قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك، وانتهت بتتويج الأبيض باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.

وأكد مسئولو الجبلاية أنه تم الاستناد إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.

وأضاف مسئولو الجبلاية: "والاتحاد المصري يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها".





وكان يعقوب السعدى، رئيس قناة أبو ظبى الرياضية، تعجب من إقتحام اسم القناة في بيان الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب العقوبات التى صدرت ضدد لاعبى الأهلى والزمالك في مباراة السوبر المحلى.

وقال يعقوب السعدى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أندهش من إقحام اسم أبوظبي الرياضية فيما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر، قولا واحدا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة أو ما حدث فيها، ولم يطلب منا أحد هذا الطلب، ما تريدونه عرضناه على الهواء ولسنا طرفا في الأحداث".

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

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إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.