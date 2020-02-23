شكرا لقرائتكم خبر عن "السلام لله يا جدع".. كاميرا سوبر كورة ترصد لحظة لقاء الجناينى وكهربا بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة لحظة مواجهة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، خلال مراسم تسليم ميداليات السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.

ورصدت كاميرا سوبر كورة تجاهل عمرو الجنايني للاعب خلال تسليمه عليه بعد استلام الميدالية التي سارع كهربا بخلعها عقب استلامها.

وعقد الأهلي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بسبب العقوبات التي فرضها على اللاعبين على خلفية الاشتباكات التي أعقبت مباراة السوبر، وكان في مقدمتها أيقاف كهربا لنهاية الموسم، وإيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين.

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ودعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ لمناقشة أحداث السوبر والعقوبات التي فرضها الاتحاد، وحضر جميع أعضاء المجلس الاجتماع باستثناء رانيا علواني التي تعثر حضورها لوجودها خارج القاهرة.

وخسر الأهلي لقاء السوبر أمام الزمالك بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي في دولة الإمارات العربية.

وتوقف رصيد بطولات الأهلي في السوبر عند 11 بطولة، فيما وصل الزمالك لبطولته الرابعة في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 2001.

ويلتقى الأهلي والزمالك غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري، الذي يتصدره الأهلي برصيد 45 نقطة من 15 مباراة فاز بهم الأهلي جميعًا.