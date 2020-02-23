حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 23 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 2 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها بيان الأهلى: نرفض عقوبات لجنة الانضباط وسنلجأ للفيفا ونتحفظ على أداء الجبلاية. بيان الأهلى: نرفض عقوبات لجنة الانضباط وسنلجأ للفيفا ونتحفظ على أداء الجبلاية الأهلي يقرر خوض مباراة القمة أمام الزمالك غدا الزمالك يعلن رسميا عدم استكمال الدوري رغم دخول معسكر الأهلي الزمالك يلغى معسكر قمة الدورى بعد قرار عدم استكمال المسابقة الزمالك يتراجع عن الدفع بـ الناشئين أمام الأهلى فى قمة الدورى Advertisements وصول طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك إلى القاهرة أول رد من اتحاد الكرة على انسحاب الزمالك من الدورى اتحاد الكرة: مستعدون لتقديم فيديوهات مباراة السوبر إلى الأهلي والزمالك رئيس "أبو ظبى": لم نقدم أى لقطات أو صور لأى أحد عن أحداث مباراة السوبر المصرى 1000 مشجع فقط لمباراة المصري ونهضة بركان بالكونفدرالية

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