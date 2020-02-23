محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد كان حريصا لتسليم جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز كافة اللوائح المتعلقة بالمسابقة.
وقال العطار، أنه فيما يتعلق بلائحة الانضباط فقد حرصنا على نشرها بالكامل على الموقع الرسمي للاتحاد ليطلع عليها الجميع وليس الأندية فقط ، وما تزال موجودة باعتبارها إحدى الوثائق المهمة.
وأوضح، أنه مع طلب النادي الأهلي لهذه اللوائح تم تصويرها وتسليمها للسيدة حنان الزيني مديرة التعاقدات بالنادي في وجود العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: سلمنا كافة اللوائح المتعلقة بالمسابقة لجميع الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.