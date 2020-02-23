اتحاد الكرة: سلمنا كافة اللوائح المتعلقة بالمسابقة لجميع الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد كان حريصا لتسليم جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز كافة اللوائح المتعلقة بالمسابقة.

وقال العطار، أنه فيما يتعلق بلائحة الانضباط فقد حرصنا على نشرها بالكامل على الموقع الرسمي للاتحاد ليطلع عليها الجميع وليس الأندية فقط ، وما تزال موجودة باعتبارها إحدى الوثائق المهمة.

وأوضح، أنه مع طلب النادي الأهلي لهذه اللوائح تم تصويرها وتسليمها للسيدة حنان الزيني مديرة التعاقدات بالنادي في وجود العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.