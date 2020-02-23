بالفيديو والصور.. نادي العبور يستعد لتنظيم بطولة سباقات السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبو النور شهد نادي العبور تطور كبير في البنية التحتية للنادي خلال الآونة الأخيرة، بإنشاء ملعب كرة القدم من ضمن 4 ملاعب كرة قدم بنادى العبور. كما استقبل النادي تدريبات فريق وادي دجلة لسباقات السرعة علي تراك ملعب كرة القدم الطبيعي بنادي العبور، استعداد للبطولة التي ستقام علي ملاعب العبور يوم 29فبراير.

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