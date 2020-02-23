جودو الصيد يحصد ميداليات القاهرة والجيزة

حقق لاعبو ولاعبات صيد الدقى نتائج متميزة فى منافسات بطولة منطقة القاهرة والجيزة للجودو تحت 18 سنة والتى اقيمت بنادى الجيش ، حيث توج اللاعب زياد محمد فرج بالميدالية الذهبية فى وزن 81 ك ، فيما حصد اللاعبين هانى عادل و يحيى وليد وعبد الرحمن سعيد الميدالية البرونزية فى أوزان 81 ك ، 100 ك ، 91 ك على الترتيب. بالميدالية الذهبية فى وزن 81 ك ، فيما حصد اللاعبين هانى عادل و يحيى وليد وعبد الرحمن سعيد الميدالية البرونزية فى أوزان 81 ك ، 100 ك ، 91 ك على الترتيب. كما حصد اللاعبين سيف صخر واحمد يحيى و نيريهان محمد المركز الخامس فى أوزان 73 ك ، 100ك ، 63 ك على الترتيب.

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