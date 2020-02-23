المستكاوى: السوشيال ميديا تقود البلد للاحتقان.. والرياضة المصرية على رمال متحركة

علق حسن المستكاوى، المحلل والناقد الرياضى، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، والتى ألحقت عقوبات وغرامات كبيرة بلاعبين وإداريين بعد أحداث شغب مباراة الأهلي والزمالك في الكأس السوبر التي أقيمت الخميس في أبو ظبي.

وقال "المستكاوى" خلال مداخلة تليفزيونية، إن ما حدث في أبو ظبى، خارج النص وخارج حدود كل شيء، ومن يريد إصلاحًا عليه أن يتخذ إجراءات عنيفة جدًا لأجل المستقبل والإصلاح، مستطردًا :"ولو كانت العقوبات أشد لكان ذلك بداية للإصلاح، ومفيش عقوبات أتخذت بجدية وصراحة.. وأنا مش مشجع للأهلى أو الزمالك..

أنا بتاع رياضة ".

وواصل :"كلام تويتر وفيس بوك يقود البلد إلى احتقان مذهل، وكان يجب أن تكون العقوبات رادعة.. يعنى إيه غرامة 50 و 100 ألف جنيه، لازم الغرامة تكون مليون جنيه".

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وتابع: "مسئولي الأهلى والزمالك لازم يقعدوا مع بعض، لكن المواقف الصارمة منهم تؤزم الأمور.. والرياضة والكرة في مصر على رمال متحركة، ولا بد من قانون طوارئ.. شيكابالا أخطأ، وجمهور الأهلى أساء لشيكابالا بالشتيمة بشكل مسيء للغاية".

وقررت اللجنة "على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم". كما أوقفت محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، بالإضافة الى كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

ومنعت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.