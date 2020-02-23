رئيس اتحاد الكرة يعلق على أحداث الشغب بالسوبر المصري

أكد عمرو الجنايني عدم رضاه الكامل عن أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في الإمارات مشددا على أنه نفذ اللوائح المرسلة إلى الفيفا بناء على قرارات لجنة الانضباط التي يشرف عليها العديد من القضاة.
وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية: "ماحدث في مباراة السوبر غير مقبول ونحن لا نخترع لوائح أو قوانين، لدي لجنة انضباط نظرت لأحداث مباراة السوبر برئاسة قاضي جليل المستشار سيد البنداري وهناك لائحة انضباط معتمدة ومرسلة للاتحاد الدولي لكرة القدم لذلك قرارتنا لا تُحزن أي طرف".
وأضاف: "اللجنة الخماسية نفذت لوائح ولوائح مدعمة ومرسلة إلى الفيفا من قبل كون أن اللوائح بتثير غضب البعض وتنفيذ القوانين يثير غضب البعض هذا لا يخصنا ولا يوجد أحد فوق القانون".
واختتم:" لن أترشح للانتخابات ولا أريد أي مصلحة مهمتي مؤقتة فقط ويجب أن أنفذ اللوائح".
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