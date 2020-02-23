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الجنايني يعلق على الصورة المتداولة لسعادته بتتويج الزمالك بالسوبر

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علق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على الصورة المتداولة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى سعادته بحصد الزمالك للسوبر واحتفاله باللقب. 

قال الجنايني في تصريحات تليفزيونية: "الصورة

المتداولة كان لها قصة مع سعد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان حيث كان يخجل من الحصول على الميدالية وكنت أريده أن يأتي وتم التقاط لي هذه الصورة أثناء ندائي عليه".

وأضاف: "هناك صورة أخرى منتشرة مع مصطفى محمد وكانت تلك الصورة خلال منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والبعض يحاول أن يتصيد الأخطاء".

واختتم:" سبق وأن قمت بتسليم درع الدوري للأهلي وكذلك السوبر المصري هذه ليس ولماذا نتصيد الأخطاء"

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