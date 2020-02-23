عمرو الجنايني يكشف حقيقة تدخله في عقوبات لجنة الانضباط لمباراة السوبر

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة تدخله في عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي صدرت بالأمس بشأن مباراة السوبر المصري الأخيرة.
وقال الجنايني في تصريحات عبر برنامج الحكاية على شاشةقناة "ام بي سي مصر"، "أقسم بالله لم أتدخل نهائيًا في عقوبات لجنة الانضباط وهي اتخذت القرارات بالشكل الخاص باللوائح والقوانين".
وتابع "طلبت منهم فقط أن يكون توقيت الإعلانعن طريقي وبعدما انتهوا من الجلسة ووضع العقوبات طلبت منهم تخفيض بعض العقوبات وتغليظ عقوبات أخرى كان رد رئيس لجنة الانضباط عليا بأني لن أنزل القبر معه".
وأضاف "لجنة الانضباط شاهدت ما يقرب من 17 فيديو خاص بالمباراة وحصلنا عليهم بالمخاطبة من جانب شركة الفار المسئولة عن المباراة".
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