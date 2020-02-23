أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد التصريحات التي صدرت من جانب بعض المسئولين ضده في الساعات الماضية.
وتعرض الجنايني لانتقادات وهجوم من جانب بعض المسئولين على خلفية أحداث مباراة
وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "ام بي سي مصر"، "سهل جدًا الرد بنفس الأسلوب لكننا سنتعامل كما تربينا عليه وسنلجأ إلى القضاء وبلاغ للنائب العام".
وأضاف "لم نتلق أي خطابات رسمية من نادي الزمالك بشأن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي غدًا".
وأشار إلى أن الزمالك حال انسحابه من مواجهة الغد وعدم خوض اللقاء سيتم تنفيذ اللائحة عليه والتي تنص على احتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي 2-0 وخصم 6 نقاط من رصيده".
كانت هذه تفاصيل خبر الجنايني: أرفض أي تجاوز تجاههي..والزمالك لم يخطرنا بعدم خوض قمة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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