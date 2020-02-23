حسن المستكاوي يعلق على قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة السوبر

علق حسن المستكاوى، المحلل والناقد الرياضى، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، والتى ألحقت عقوبات وغرامات كبيرة بلاعبين وإداريين بعد أحداث شغب مباراة الأهلي والزمالك في الكأس السوبر التي أقيمت الخميس في أبو ظبي.

وعن عقوبات انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلى غدًا، قال: "المستكاوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"،:" "آخرها غرامة وخصم عدد من النقاط.. مين يقدر ينزل الزمالك

أو الأهلى درجة تانية!".

وشدد على ضرورة توقيع عقوبات قاسية في الرياضة المصرية، والبدء في عميلة إصلاح حقيقية، مضيفًا: " المشهد لا يصدق، ولا يمكن أن يحدث ذلك في أي دولة في العالم حتى دوريات الدرجة التالتة".

وقررت اللجنة "على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة

للمباراة، إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم". كما أوقفت محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، بالإضافة الى كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما. ومنعت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.