14 عقوبة تنتظر الزمالك حال انسحابه من مباراة الأهلي غداً

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، انسحاب فريقه من مباراة الأهلي غدًا في مؤجلات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.
ووفقًا للائحة الانضباط، فإن الزمالك تنتظره واحدة من 14 عقوبة منصوص عليها كالتالي..
يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:-
1- تحذير.
2- التوبيخ.
3- غرامة مالية بحد أدنى خمسون ألف جنيه مصري.
4- خسارة المباريات.
5- اللعب على ملعب محايد.
6- منع اللعب على ملعب معين.
7- الحرمان من القيد.
8- الخصم من النقاط.
9- هبوط فريق النادي إلى القسم
10- الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.
11- إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.
12- منح فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات.
13- الحرمان من الجائزة.
14- سحب اللقب.
وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلل الوارد لهذه العقوبات.
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