رسميًا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع حكيم زياش لـ 5 سنوات

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكل رسمي، مساء اليوم الأحد، تعاقده مع المغربي حكيم زياش لمدة خمس سنوات قادمًا من أياكس الهولندي ابتداءًا من الصيف المقبل.

وأصدر النادي اللندني بيانًا عبر موقع الرسمي، أكد خلاله ان نجم أياكس الهولندي أصبح لاعبًا لتشيلسي ابتداءًا من الصيف المقبل لخمس سنوات مقبلة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن صفقة انتقال حكيم زياش كلفت خزينة نادي تشيلسي

45 مليون يورو.

المغربي زياش البالغ من العمر 26 عامًا شارك في 159 مباراة منذ انضمامه لصفوف أياكس أمستردام منذ موسم 2016، استطاع أن يسجل خلالهم 48 هدفًا وصناعة 82 أخرين، وفي الموسم الجاري نجح في تسجيل 6 أهداف في الدوري الهولني وصناعة 12 هدفًا.

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ومن جانبه قال حكيم زياش في

تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي " أنا مسرور وفخور بالتوقيع على نادي ضخم مثل تشيلسي".

وتابع قائلًا "أتطلع للموسم المقبل وآمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معًا.

فيما علق مدير نادي تشيلسي مارينا جرانوفسكايا قائلًا "نحن سعداء بأن الحكيم سينضم إلينا في الصيف ، حيث كان هدفًا رئيسيًا للنادي في هذه النافذة الأخيرة".

وأضاف " لقد كان دائمًا واحدًا من أخطر لاعبي الهجوم في أوروبا في السنوات الأخيرة ، والذي شهدناه مباشرة في مباراتنا ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا".