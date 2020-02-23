وزير الشباب والرياضة يلتقي طلاب جامعة حلوان

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، بزيارة جامعة حلوان، وكان في استقباله الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة من مختلف الكليات.

بدأت زيارة وزير الشباب والرياضة لجامعة حلوان بمشاهدة عرض موسيقى لطلاب كلية التربية الموسيقية، تلاه زيارة الصالة المغطاة حيث قدمت طالبات كلية التربية الرياضية بالجامعة مجموعة من العروض الرياضية المتنوعة، بالإضافة إلى تفقد معرض الابتكارات العلمية ومعرض الفنون التشكيلية ببهو الصالة المغطاة.

كما تضمنت الزيارة تفقد الملاعب

الرياضية بالجامعة، والمقرر أن تقوم الوزارة بتطويرها خلال الفترة المقبلة. وعلى هامش الزيارة، أقيمت مباراة استعراضية بين وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة حلوان في تنس الطاولة وسط تواجد مكثف من طلاب الجامعة.والتقي الدكتور أشرف صبحي مجموعة من طلاب الجامعة للحديث حول أبرز محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ورؤيتها تجاه رعاية ودعم طلاب الجامعات المصرية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وما تقدمه من مشروعات لتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمواهب الفنية والابداعية التي يتميز بها طلاب جامعة حلوان، مشيراً إلى الاستفادة من تلك الإبداعات من خلال تبني ابداعاتهم داخل مراكز الشباب الفترة القادمة.وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لطلاب الجامعة في حياتهم بما يعود بالنفع على الوطن الذي يشهد تطوراً وتقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.ومن جانبه، عبر الدكتور ماجد نجم عن اعتزازه بزيارة وزير الشباب والرياضة ودعمه للجامعة ورعايته للشباب، ودوره الملوس في قطاعي الشباب والرياضة، لافتاً إلي اهتمام الجامعة بالإبداعات الشابة والعمل على ظهورها من خلال الأنشطة المختلفة.