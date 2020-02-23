“ذهب للحمام” .. الجماهير تسأل لماذا توقف يوسف سيف عن التعليق على مباراة ارسنال وإيفرتون؟

آثار المعلق القطري لمجموعة “بي إن سبورتس” العالمية “يوسف سيف” الكثير من الجدل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء المباراة التي كان يعلق عليها بين فريقي آرسنال وإيفرتون.

وفاز آرسنال خلال مباراة ملعب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد لقاء مثير للغاية، عرف تسجيل أسرع هدف في شباك آرسنال عبر تاريخ البريميرليج.

وعلق المذيع المخضرم على المباراة، عبر قناة بي إن سبورتس 2، ولكن المتابعون اندهشوا بغيابه دون سابق مقدمات عن التعليق، وانتظرت الجماهير عودته في شوط المباراة الثاني، ولكن مرت أكثر من خمس دقائق، ولا وجود لمعلق على أحداث المباراة.

وبدأت الجماهير تسأل نفسها عن سر اختفاء المعلق القطري، وذهب البعض منهم للحديث عن دخوله “المرحاض” أثناء إقامة المباراة، ووصل الأمر إلى نشر تغريدات و”كوميكات” تخص الوقعة الطريفة.

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أما البعض الآخر فتحدث عن احتمالية ذهاب المعلق الشهير بجمله المضحكة، للحديث في الهاتف، حيث سبق وتم سماع نغمة هاتفه في أكثر من مرة أثناء المباراة، وكان التعقيب الأكثر سخرية، هو الحديث عن غفوة “يوسف سيف” أثناء المباراة وخلوده للنوم لبضع دقائق.