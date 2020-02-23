آرسنال يحقق انتصارًا مثيرًا على إيفرتون

حقق آرسنال فوزًا صعبًا على ضيفه إيفرتون (3-2)، باستاد الإمارات اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف آرسنال كل من، إدوارد نيكيتاه وبيير إيميريك أوباميانج "هدفين"، في الدقائق 27، 33، 46، بينما سجل كالفيرت ليوين وريتشارليسون هدفي إيفرتون، في الدقيقتين 1 و(45+4).

وبذلك، رفع الجانرز رصيدهم إلى 37 نقطة، في المركز التاسع، بينما تجمد إيفرتون عند 36 نقطة، بالمركز الحادي عشر.

وبدأت المباراة سريعة جدًا من جانب إيفرتون، الذي حصل على ركلة حرة خارج المنطقة، نُفذت وأخطأ ديفيد لويز في إبعادها، لتصل إلى كالفيرت ليوين، الذي سدد داخل الشباك في أول دقيقة.

وجاءت ردة فعل آرسنال الأولى، في الدقيقة الخامسة، بعدما سدد بيليرين من على حدود المنطقة كرة علت العارضة.

وكاد إيوبي يعاقب فريقه السابق، بعدما استلم الكرة في الناحية اليمنى، وسدد صاروخا بجوار مرمى حارس آرسنال لينو.

وتلقى أرتيتا ضربة قوية، بعد مرور ربع ساعة، حيث سقط كولاسيناتش على أرض الملعب متأثرًا بإصابة، ليقرر المدرب خروجه ونزول بوكايو ساكا.

وأدرك آرسنال التعادل في الدقيقة 27، بعد عرضية متقنة من البديل ساكا، ولمسة ممتازة من نيكيتاه في الشباك.

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ونجح أوباميانج في تسجيل هدف التقدم للجانرز (2-1)، في الدقيقة 33، بعد تمريرة من ديفيد لويز، انفرد على إثرها ليضع الكرة على يسار الحارس بيكفورد.

ووسط تخبط دفاعي من آرسنال، نجح إيفرتون في معادلة النتيجة، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد ركلة ركنية أُبعدت ثم وصلت إلى المدافع ياري مينا، ليلعبها برأسه تجاه المرمى، وينجح ريتشارليسون في إسكانها بالشباك.

وبعد مرور 30 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، استغل أوباميانج عرضية متقنة من الناحية اليمنى، من نيكولاس بيبي، حيث قابلها برأسية في الشباك، مسجلا الهدف الثالث لفريقه.

وأهدر ليوين أخطر الفرص في الشوط الثاني، بعد عرضية ارتقى لها ريتشارليسون وقابلها برأسية، ارتطمت بمدافع آرسنال، ليجدها الأول أمامه ويسددها، لكن تألق حارس الجانرز حرم التوفيز من التعادل.

وواصل ريتشارليسون محاولاته، بل واقترب من تسجيل التعادل، عندما استلم الكرة وتوغل داخل المنطقة وأطلق تصويبة أرضية، إلا أن لينو نجح في التصدي له مرة أخرى.

ومن خطأ بيكفورد في إخراج الكرة، وصلت إلى توريرا، وبدوره أرسلها إلى نيكيتاه، الذي سدد بقوة في العارضة، في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بعدها بفوز آرسنال (3-2).

المصدر: موقع كورة