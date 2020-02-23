رياضة | الجنايني عن عقوبات مباراة السوبر: "أقسم بالله ما أعرف حاجة.. واللي حاكم قاضي"

عقب عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، على العقوبات الموقفة على عدد من لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث اشغب عقب مباراة السوبر المصري، قائلا: "أقسم بالله ما أعرف حاجة عنها، وفقط اخترت موعد الإعلان عن العقوبة، والله اللي حاكم قاضي، ومفيش أي تدخل حصل".

وأشار "الجنايني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم الاستعانة بـ 17 كاميرا، وتقارير الحكم، ومنسق المباراة قبل وضع العقوبات، موضحا أن شرارة الشغب بدأت بسبب اللاعب محمود كهربا وفقا للتقارير.

وعن تهديد نادي الزمالك بعدم لعب مبارة الغد أمام النادي الأهلي، أوضح رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تطبيق اللائحة وهى أنه سيخسر 3 نقاط.

