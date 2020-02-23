رياضة | عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مواجهة الغد أمام الزمالك.

مرجان قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : "الفريق في معسكره وسيتواجد في مباراة الغد وليس لنا علاقة بقرار المنافس".

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وأضاف : "الأهلي سيتوجه غدًا إلى ملعب المباراة في موعده، ونتمنى التوفيق لفريقنا".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد أعلن في وقت سابق انسحابه من مسابقة الدوري الممتاز على خلفية العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.