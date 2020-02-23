رياضة | أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لـ الجنايني على اتهام الأهلي له بإثارته لغضب الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، لدولة الإمارات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين فريقي "الأهلي والزمالك"، موضحا أن الأحداث التي شهدتها المبااراة لم يمكن أن تمر مرور الكرام، معقبا: "إحنا مش في غابة".

وأشار "الجنايني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم تطبيق لوائح الانضباط بحذافيرها، لافتا إلى أن معاقبة المتجاوزين كان مطلب شعبي، وجماهيري.

وعن ذكر النادي الأهلي في بيانه أن "الجنايني" سبب إثارة غضب الجماهير، عقب أن الصورة المتداولة مع اللاعب مصطفى محمد لم تكن في مباراة السوبر المصري بالإمارات، مضيفا: "أنا حضنت كل لاعبي الزمالك والأهلي.. ولموا عليا عشان قبلت رأس وليد سليمان، إيه الجو ده".

