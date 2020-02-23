رياضة | أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 23 / 2 / 2020.. الخطيب يرد على عقوبات السوبر بقرارات نارية وحسم مصير القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 23 / 2 / 2020.. الخطيب يرد على عقوبات السوبر بقرارات نارية وحسم مصير القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 23 فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها قرارات مجلس إدارة النادي بخصوص الرد على عقوبات لجنة الإنضباط والأخلاق بالجبلاية بعد أحداث مباراة السوبر المصري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 23 - 2 - 2020:-

مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، على استاد القاهرة، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي :-

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ٩ لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين.

واستبعد فايلر كلا من :-

سعد الدين سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود ورمضان صبحي بسبب الإصابة، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وياسر إبراهيم وجونيور أجاي للإيقاف، ومحمود وحيد وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد

4 قرارات نارية لمجلس الأهلي للرد على عقوبات السوبر المصري

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا طارئا يوم الأحد، للرد على العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية مباراة الفريق ضد الزمالك بكأس السوبر المصري، واتخذ المجلس 4 قرارات نارية:

1- رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في حق لاعبي الأهلي، وعدم الاعتداد بها

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2- إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤولية، وراح يشعل غضب جماهير الأهلي بالاحتفال مع لاعبي الفريق الذي ينتمي له في الممر المؤدي لغرف الملابس.

3- اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي

4- التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين إنتهاء فترة توليها المسئوولية.

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حقيقة بطلان انتخابات النادي الأهلي

رد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على الأنباء التي تردد مؤخرًا حول حقيقة الحكم ببطلان انتخابات النادي الأحمر بعد الدعوى المقدمة من أحذ أعضاء الجمعية العمومية ضد المجلس الحالي.

وقال عثمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "ما يتردد ليس له أساس من الصحة، لم يصدر أي حكم بذلك".

وأضاف: "ما الغرض في ذلك وإطلاق مثل هذه الشائعات، الأمر غير صحيح بالمرة".

وكانت أنباء قوية قد ترددت مؤخرًا أن الدائرة الثانية بمجلس الدولة قد قضت ببطلان انتخابات الأهلي، بعد قيام أحد أعضاء الجمعية العمومية بدعوى ضد محمود الخطيب ومجلسه.

بعد الإيقاف.. موقف كهربا من المشاركة في تدريبات الأهلي قبل القمة

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام المدرب السويسري بإجراء التقسيمة بطول الملعب على هيئة "تراي ماتش" قبل مباراة الغد أمام الزمالك.

وشهدت التقسيمة حماسًا كبيرًا بين جميع اللاعبين ورغبة واضحة منهم في حجز مكان في تشكيل الفريق في مباراة الغد.

وفي سياق أخر أدى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم.

ويغيب كهربا عن الأهلي حتى نهاية الموسم بعدما قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري إيقافه على خلفي الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.