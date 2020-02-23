رياضة | عاجل..الزمالك يلغي معسكر مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل..الزمالك يلغي معسكر مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبيه والجهاز الفني بترك معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة نصر قبل لقاء الأهلي المقرر له غدًا الإثنين ببطولة الدوري.



وكان الفريق قد انتظم في معسكر مغلق عقب مران اليوم استعدادًا لمواجهة الغد قبل أن يتم إبلاغهم من جانب الإدارة بترك المعسكر.



وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.