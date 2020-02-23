رياضة | أحمد موسى: الأهلي قرر لعب مباراة الغد أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد موسى: الأهلي قرر لعب مباراة الغد أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الإعلامي أحمد موسى، مباراة السوبر التي تغلب فيها الزمالك على الأهلي، بأنها ليست مقياس للحكم على مستوى لاعبي المارد الأحمر، مضيفًا: " مستوى الأهلي هذا الموسم عالي جدا والفريق يعيش أزهى فتراته.. وفكروني بزمان".

وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن هناك اجتماعات طارئة لمجلسي الأهلي والزمالك بسبب عقوبات اتحاد الكرة على الناديين بعد أحداث شغب السوبر المصري في الإمارات.

وأضاف الإعلامي أن مجلس الأهلي قرر لعب مباراة الغد أمام الزمالك، وسيتواجدون قبل المباراة بساعة كاملة.

