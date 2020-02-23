شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: سنخوض لقاء القمة أمام الزمالك غدًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، إن فريقه جاهز من أجل خوض لقاء الزمالك، المقرر لها مساء غدًا الإثنين، في الدوري الممتاز.

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ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في الساعة السابعة والنصف مساء غدًا الإثنين، بالمباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع، من مباريات الدوري الممتاز.

وأكد شريف فؤاد في تصريحات تلفزيونيه، أن «الأهلي سيخوض لقاء القمة غدًا أمام الزمالك، وسيذهب إلى ستاد القاهرة الدولي».