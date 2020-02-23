شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك لن يستكمل الدوري حال استمرار عمرو الجنايني في منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه تلقى 60 توقيعا من أعضاء بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتفويضه بعزل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وأكد منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن الزمالك قرر عدم استكمال مسابقة الدوري العام، حال استمرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

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وتابع منصور «بقول لوزير الرياضة والشباب من فضل أنت فين، هناك في خصومة بيني وبين عمرو الجنايني قديمة».

وتابع مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعا لبحث العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة على الزمالك، وحصلت على تفويض من 60 عضو جمعية عمومية من الاتحاد لعزل الجنايني.

وأوضح أن عمرو الجنايني يصفي حسابه معي، وأنا بدأت في جمع التوقيعات لعزله.