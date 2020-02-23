شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب السعدي ينفي تصريحات محمد فضل: لم نرسل فيديوهات إلى اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى يعقوب السعدي، رئيس قناة أبوظبي الرياضية، تصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بشأن الحصول على مواد فيلمية من القناة توثق اشتباكات لاعبي الأهلي والزمالك عقب انتهاء مباراة السوبر في الإمارات.

وقال السعدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «فوجئت بزج اسم قناة أبوظبي حينما صرح محمد فضل أنه حصل على فيديوهات من قناة أبوظبي الرياضية، فضلا عن استناد حيثيات حكم لجنة الانضباط»، معلقا: «أنا رئيس القناة ولا أعلم شيئا عن هذه الفيديوهات».

وتابع: «لم تخاطبنا أي جهة من الأساس، واتحاد الكرة أوضح الآن أنه حصل على اللقطات من الفار»، متسائلا: «لماذا لم يصرح الاتحاد من الأول بأنه حصل عليها من شركة الفار التي ليس لها علاقة بنا؟».