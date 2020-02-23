شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لن أعلق على انسحاب الزمالك.. والخطيب هاتفني للاستفسار عن حيثيات العقوبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، أنه تلقى اتصالًا من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، منذ ساعات قليلة ماضية.
وأشار فضل، في تصريحات على قناة «صدى البلد»، إلى أن الخطيب هاتفه من أجل الاستفسار عن حيثيات القرارات التي تم اتخاذها بشأن أحداث مباراة كأس السوبر المصري.
وقال عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة: «الخطيب استفسر أيضًا عما إذا كانت اللقطات التي حصلنا عليها من قناة أبوظبي أم لا، ونحن حصلنا عليها من تقنية الفيديو ومجلس أبوظبي».
وأردف: «حكام لقاء القمة وصلوا القاهرة، وأنا مش هعلق على قرار الزمالك بالانسحاب وبحترم كل الأندية».
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