اخبار الرياضه

مرتضى منصور يعلن سر قراره المفاجئ بانسحاب الزمالك من الدوري

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن سر قراره المفاجئ بانسحاب الزمالك من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الأحد، انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من مباريات الدوري الممتاز.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «قرر مجلس إدارة نادي #الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن سر قراره المفاجئ بانسحاب الزمالك من الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا