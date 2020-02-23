شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن سر قراره المفاجئ بانسحاب الزمالك من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الأحد، انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من مباريات الدوري الممتاز.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «قرر مجلس إدارة نادي #الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني».