شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن سر قراره المفاجئ بانسحاب الزمالك من الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الأحد، انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من مباريات الدوري الممتاز.
وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «قرر مجلس إدارة نادي #الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني».
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