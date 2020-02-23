شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سيف عيسى يتأهل لأولمبياد طوكيو ويرفع عدد المتأهلين من التايكوندو لثلاثة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل سيف عيسى لاعب المنتخب المصري للتايكوندو إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه في مباراة نصف النهائي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقامة حاليا في مدينة الرباط المغربية.
وحجز سيف بطاقته الأولمبية بعد فوزه في نصف النهائي على لاعب تونس القوي تونس فيراس كاتوسي بنتيجة ٣-١
وكان عيسى قد صعد لنصف النهائي بعد فوزة في مباراة ربع النهائي على لاعب بوتسوانا ايميستو ساموتشودزو بنتيجة 17-9،
الجدير بالذكر أن اللاعب التونسي كان قد سبق له الفوز على البطل المصري مرتين في بطولة العالم بمانشستر وفي دورة الألعاب الإفريفية بالمغرب، ولكن عيسى استطاع التفوق عليه هذه المرة في البطولة الأكثر أهمية له بعد عدم استطاعته التأهل لأولمبياد ريو.
وقد حققت مصر أمس العلامة الكاملة في منافسات السيدات حيث تأهل للأولمبياد لاعبتا المنتخب الوطني نور حسين (-49 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم).
ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.
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