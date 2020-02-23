شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مساء الأحد، بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية «غير الشرعية» برئاسة عمرو الجنايني، بحسب وصف البيان الصادر عن الموقع الرسمي للنادي الزمالك.

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