جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

استطاع نادي أرسنال الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل أهداف نادي أرسنال الثلاثة كل من إدي نكيتياه في الدقيقة 27 وأوباميانج في الدقيقة 33 والدقيقة 46 بينما سجل هدفي نادي إيفرتون كل من ليوين في الدقيقة الأولى و ريتشارليسون في الدقيقة 45 لينتهي اللقاء بفوز نادي أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وصل رصيد نادي أرسنال إلى 37 نقطة ليتواجد في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي إيفرتون عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.

1- ليفربول 76 نقطة

2- مانشستر سيتي 57 نقطة

3- ليستر سيتي 50 نقطة

4- تشيلسي 44 نقطة

5- مانشستر يونايتد 41 نقطة

6- توتنهام 40 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 40 نقطة

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8- ولفرهامبتون 39 نقطة

9- أرسنال 37 نقطة

10- بيرنلي 37 نقطة

11- إيفرتون 36 نقطة

12- ساوثامبتون 34 نقطة

13- كريستال بالاس 33 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

15- برايتون 28 نقطة

16- بورنموث 26 نقطة

17- أستون فيلا 25 نقطة

18- وست هام يونايتد 24 نقطة

19- واتفورد 24 نقطة

20- نورويتش سيتي 18 نقطة