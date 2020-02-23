فيديو.. أرسنال يضرب إيفرتون بثلاثية في مباراة مثيرة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

حقق نادي ارسنال، فوزًا صعبًا على حساب ضيفه نادي إيفرتون في مباراة مثيرة أقيمت بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".



إيفرتون تقدم مبكرا من ركلة حرة أبعدها دفاع أرسنال بشكل خاطيء وعادل ارسنال النتيجة من عرضية ساكا من جهة اليسار قابلها إدوارد نيكيتاه بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

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وجاء الهدف الثاني من ديفيد لويز وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تعادل البرازيلي ريتشارليسون لصالح إيفرتون، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بينهما.

واستطاع بيير إيمريك أوباميانج تسجيل الهدف الثالث للجانرز، ليحقق لفريقه انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ارسنال للنقطة 37 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد نادي إيفرتون عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.