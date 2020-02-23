شكرا لقرائتكم طارق السيد منتقدا عبد الله جمعة: عنده جنون بـ "السوشيال ميديا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طارق السيد نجم الزمالك الأسبق عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض استفزاز الأخير لجمهور النادى الأهلى الأمر الذى أثار أزمة في مباراة السوبر التي جمعت فريقى الأهلى والزمالك على ستاد محمد بن زايد بدولة الأمارات والذى توج به الفريق الأبيض على حساب نظيره الأحمر بركلات الترجيح.

قال طارق السيد في تصريحات لـ"سوبركورة" إن عبد الله جمعة من حقه الفرحة بالتتويج ببطولة السوبر ولكن دون استفزاز جمهور الخصم موضحا ان اللاعب يعانى من جنون وفوبيا مواقع التواصل الاجتمتاعى "السوشيال ميديا".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.