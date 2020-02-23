شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: شيكابالا يستحق الشطب وليس الإيقاف 8 مباريات فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة الذى تم من خلاله وقف محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك لمدة 8 مباريات فقط على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلى الذى توج الأبيض بلقه عن طريق ركلات الترجيح.

أكد نجم الأهلى الأسبق في تصريحات لـ"سوبركورة" أن عقوبة "شيكابالا" لا تناسب التصرف الغير أخلاقى الذى قام "الأباتشى" تجاه جمهور المارد الأحمر مؤكدا أن اللاعب يستحق الشطب من سجلات اتحاد الكرة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.