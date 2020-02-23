شكرا لقرائتكم طارق السيد: من مصلحة الكرة المصرية تأجيل "القمة" بسبب الاحتقان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق السيد نجم الزمالك الأسبق إن من مصلحة الكرة المصرية تأجيل قمة الدورى المصرى المقرر أن تجمع بين الأهلى ونظيره الأبيض غدا الإثنين على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

أضاف طارق السيد في تصريحات لـ"سوبركورة" إن الاحتقان والشد والجذب الذى شهدته مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلى والزمالك يجعل تأجيل القمة أمر لا مفر منه حفاظا على الهدوء ةالانضباط وتهدئة الأجواء.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.