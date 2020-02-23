شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن خوض لقاء القمة غدا أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خوض مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها غدا الإثنين على ستاد القاهرة الدولي والمؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وعقد الأهلي اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة سبل التصعيد ضد اتحاد الكرة بسبب العقوبات التي فرضها على اللاعبين على خلفية الاشتباكات التي أعقبت مباراة السوبر، وكان في مقدمتها أيقاف كهربا لنهاية الموسم، وإيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين.

ودعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ لمناقشة أحداث السوبر والعقوبات التي فرضها الاتحاد، وحضر جميع أعضاء المجلس الاجتماع باستثناء رانيا علواني التي تعثر حضورها لوجودها خارج القاهرة.

وخسر الأهلي لقاء السوبر أمام الزمالك بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي في دولة الإمارات العربية.

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وتوقف رصيد بطولات الأهلي في السوبر عند 11 بطولة، فيما وصل الزمالك لبطولته الرابعة في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 2001.

ويلتقي الأهلي والزمالك غدا في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري، الذي يتصدره الأهلي برصيد 45 نقطة من 15 مباراة فاز بهم الأهلي جميعًا.