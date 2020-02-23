شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم السلام العمانى فى ختام الدور الأول للبطولة العربية للطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفني حسام عبد العزيز على نظيره السلام العمانى بنتيجة 3/0 في ختام الدور الأول بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و صالة المقاولون العرب .
و نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز في الثلاث جولات الماضية على كلا من وادى موسى الأردني 3 / 0 و غاز الجنوب العراقى 3 / 0 قبل الفوز على بنى ياس الإماراتى 3 / 1 .
فيما تأهل فريق الأهلى إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة على صعيد المجموعة الأولى بالفوز على السيب العمانى 3 / 1 أساريا الليبى 3 /0 و خيبل اليمنى 3 / 0 .
ضمت قائمة الزمالك ، كلا من أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة و مصطفى دبشة و شهاب الدين أحمد و محمد محسن و محمد مجدى و جورج موريس و أشرف اللقانى و أحمد ضياء و إليكسندر بيتروف و إيزبيل ميسا.
ضمت قائمة الأهلى، كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح و أحمد سعيد و محمد عادل و عبد الحليم فهيم و أحمد عبد العال و محمد عبد المنعم و محمود رءوف و جسيون دوروكو و محمد معوض و محمد رمضان و أحمد قطب.
و من المقرر ان تحصل الفرق المشاركة في البطولة عرى راحة من المباريات غدا الأثنين قبل إنطلاق دور ربع النهائي الثلاثاء ، على أن يقام نصف النهائي الأربعاء ثم تختتم البطولة الخميس .
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