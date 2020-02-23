شكرا لقرائتكم البلدوزر: الدورى المصرى الوحيد في العالم اللى اللاعيبة ما بتسلمش على بعض فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدى عبد الغنى نجم الأهلى الأسبق إن الدورى المصرى الوحيد في العالم الذى لا توجد فيه روح رياضية.

أضاف عبدد الغنى في فيديو نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر:" الدورى المصرى الوحيد في العالم اللى اللاعيبة ما بتسلمش على بعض فيه".

انتقد نجم الأهلى الأسبق الأحداث المؤسفة التي نشبت خلال مباراة السوبر التي جمعت فريقى الأهلى والزمالك على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري قررت في اجتماعها أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت الخميس الماضي بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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كما قررات إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة، تغريم كل من ناديي الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.