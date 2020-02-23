المنتخب السعودي للشباب يبحث عن حسم التأهل أمام الجزائر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عاماً يوم الاثنين ثالث مبارياته ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما. ويلاقي الأخضر منتخب الجزائر في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. يُذكر أن المنتخب السعودي افتتح مبارياته ضمن كأس العرب بمواجهة منتخب فلسطين في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-0 لصالح الأخضر، أعقب ذلك التعادل مع منتخب مصر بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات للبطولة.

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