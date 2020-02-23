شكرا لقرائتكم أرسنال يرفض التعثر ويهزم إيفرتون بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق أرسنال فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره المثير 3 - 2 على ضيفه إيفرتون في الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته الحادية عشر في البطولة هذا الموسم والأولى منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر إيفرتون بالتسجيل بعد مرور 50 ثانية فقط على انطلاق المباراة، عبر لاعبه الشاب دومينيك كالفيرت ليوين، لكن أرسنال تعادل عن طريق الصاعد إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 27.

Advertisements

وأحرز النجم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 33، لكن ريتشارليسون أدرك التعادل لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل أوباميانغ تألقه، بعدما أحرز هدف الفوز الثمين لأرسنال في الثواني الأولى من عمر الشوط الثاني، ليمنح الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة، ويتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم، برصيد 17 هدفا، مع جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي.

ويأمل أوباميانغ في الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، عقب تتويجه في الموسم الماضي بجائزة (الحذاء الذهبي) التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة العريقة، بالاشتراك مع النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي فريق ليفربول، بعدما سجل كل منهما 22 هدفا.