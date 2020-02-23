شكرا لقرائتكم الإصابة تواصل ضرب برشلونة.. روبيرتو يغيب 4 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، يوم الأحد أن لاعبه سيرجي روبيرتو سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

واكتفى سيرجي روبيرتو بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ضيفه إيبار، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 5 - صفر السبت، ليتربع على صدارة المسابقة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي تلقى خسارة مفاجئة بهدف دون مقابل أمام مضيفه ليفانتي.

وكشف برشلونة في بيان: سيرجي روبيرتو لاعب الفريق الأول يعاني من إصابة عضلية في قدمه اليمنى وسوف يغيب لما يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وسيغيب روبيرتو عن لقاء برشلونة مع مضيفه نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك عن الكلاسيكو مع ريال مدريد، الذي سوف يُقام بملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق العاصمي يوم الأحد المقبل.