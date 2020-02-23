رسميا.. الزمالك يعلن عدم استكمال الدوري.. ويلغي معسكر القمة

كتب: ضياء السقا

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية، برئاسه عمرو الجنايني.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للزمالك، مساء الأحد.

من جانبه، قام مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بإخطار لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كاريترون، بمغادرة معسكر الفريق استعدادا لمباراة القمة المقرر لها غدًا الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وبحسب "اليوم السابع"، غادر اللاعبون والجهاز الفنى فندق الإقامة منذ قليل بعد قرار مجلس الإدارة.

ويأتي غضب الزمالك بعد عقوبات لجنة الانضباط، باتحاد الكرة، على خلفية أحداث مباراة السوبر.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتحذت، السبت، القرارات الاتية:

- إيقاف كل من: محمود عبدالمنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف :محمود عبدالرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقــــاف:عبدالله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

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- إيقاف كل من: ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من:ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه

وبالنسبة الشكوي المقدمة ضد مرتضي منصور من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت:

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه لأدلائه بتصريحات تلفزيونيه عقب المباراة تسئ لمجلس إدارة الاتحاد وسبق معاقبته في واقعه مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.

• وبعد ما تقدم وإذا كان ما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم ان يذكر الجميع أنه على مسافة واحده من جميع الاندية تحت لواء الاتحاد المصري لكرة القدم ويعمل الاتحاد على المحافظة على سمعه الكرة المصرية وعلي مصالح جميع الاندية واللاعبين بشكل متواز دون أي تفرقه مهما كان نوعها لذا تعين إيضاح ما سبق».

وشهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس، في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادات عنيفة عقب نهاية اللقاء.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

وبعد فوز الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي، ووجّه لهم إشارات بذيئة.

كما شهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، وبعد المباراة تشاجر لاعب الأهلي مع عبدالله جمعة.

وقام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، بينهم كهربا، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.